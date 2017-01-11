11 Январь, 2017


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“Лесную” закроют на капитальный ремонт

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С 28 января станция метро Кировско-Выборгской линии временно перестанет работать.

Красный поезд метро
Фото: Владислав Шаталов

О предстоящем закрытии “Лесной” сообщили в Петербургском метрополитене. Планируется отремонтировать наклонный ход. Асбоцементные плиты заменят на композитные, что позволит оперативно устранять протечки без закрытия станции.

Кроме того должны отремонтировать эскалаторы, а в наземном вестибюле заменить облицовку стен и пола, установить новую систему освещения и зону досмотра.

Для людей с ограниченным возможностями сделают самооткрывающиеся двери и дорожку для слабовидящих, ведущую от входной двери к первому турникету.

Ремонт станции “Лесная” продлится 11 месяцев и обойдется в 333 млн рублей.

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