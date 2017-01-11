11 Январь, 2017


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В Петербурге в четверг усилится ветер

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Ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Ветер
Фото: pixabay.com

Об изменениях в погоде предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. 12 января в городе будет сильный ветер. По данным ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Жителям и гостям города на Неве рекомендуется избегать мест с плохо прикрепленными конструкциями, не ставить машины рядом с деревьями и убрать вещи с балконов.

На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха составит -5 градусов. Также, по прогнозам синоптиков, днем и вечером в четверг в городе может идти небольшой снег.

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