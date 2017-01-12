Монтажник окон упал с 9-го этажа и выжил

На веревке, которая его держала, развязался узел.

Днем 11 января 25-летний мужчина работал на 9-ом этаже многоквартирного дома на Проспекте Маршала Блюхера. Как сообщает “Петербургский дневник”, во время остекления одной из комнат его веревка оборвалась, и он упал вниз.

Монтажник остался жив и был доставлен в Елизаветинскую больницу с сочетанной травмой голов, груди и таза. Предварительной причиной падения считается плохо завязанный узел в месте крепления веревки к решетке на крыше.

Обстоятельства произошедшего выясняются.