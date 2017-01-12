Жилищный комитет раскритиковал обработку дворов от гололеда

В результате проверки по сотне адресов специалисты обнаружили некачественно выполненные работы.

В ходе рейда 11 января сотрудники Жилищного комитета побывали в нескольких районах Петербурга. Посетив 110 адресов, они пришли к выводу, что работы по обработке дворов от гололеда выполняются, но не везде надлежащим образом.

По девяти адресам в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах города инспекторы сделали замечания о недостаточных противогололедных мероприятиях. По окончании проверки представители Жилищного комитета оформили соответствующие акты.

Установлены сроки исправления допущенных нарушений.