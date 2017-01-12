12 Январь, 2017


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Ключи от ЖК “Династия” дольщики могут получить в июне

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Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Кран
Фото: pixabay.com

Инвестор ЖК “Династия” ООО “Гарант-Держава” планирует получить разрешение на ввод жилого комплекса в эксплуатацию не позднее июня 2017 года.

Эта дата была названа на прошедшем в среду совещании специалистов СПб ГБУ “Управление строительными проектами”, ООО “Гарант-Держава”, ПАО Банк “Финансовая Корпорация Открытие”, представителей энергоснабжающих компаний и участников долевого строительства.

Сейчас разработана схема погашения долга перед энергосберегающими компаниями. При этом с дольщиков не планируют взимать дополнительных платежей, пеней, штрафов по приостановленным ипотечным и другим выплатам.

Напомним, что сначала сдача квартир “ЖК “Династия” должна была состояться в IV квартале 2014 года, но сроки несколько раз переносились. В октябре 2016 года в отношении застройщика ООО “Адмирал” введена процедура наблюдения, а также назначено рассмотрение дела о банкротстве.

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