12 Январь, 2017


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Снос корпусов на Восстания,4 остановлен судом

Дата:
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Выдача разрешения на строительство торгово-офисного центра пока не производится.

Правосудие
Фото: pixabay.com

Петербургские активисты Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) подали иск к Комитету по охране памятников (КГИОП). Они выступают против сноса дворовых флигелей на Восстания, 4, на месте которых планируется возвести шестиэтажные здания торгово-офисного центра.

После проведения собственного обследования градозащитники пришли к выводу, что данные техэкспертизы, предшествующие реализации проекта, могли быть сфальсифицированы. В то же время компания “Бэскит”, первоначально обследовавшая дом, отвергает такие претензии.

Как сообщает “Фонтанка”, 9 января суд все-таки удовлетворил ходатайство градозащитников. По словам члена ВООПИиК Анны Капитоновой,  процедура выдачи разрешения на строительство торгово-офисного центра в настоящий момент остановлена.

 

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