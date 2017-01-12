Снос корпусов на Восстания,4 остановлен судом

Выдача разрешения на строительство торгово-офисного центра пока не производится.

Петербургские активисты Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) подали иск к Комитету по охране памятников (КГИОП). Они выступают против сноса дворовых флигелей на Восстания, 4, на месте которых планируется возвести шестиэтажные здания торгово-офисного центра.

После проведения собственного обследования градозащитники пришли к выводу, что данные техэкспертизы, предшествующие реализации проекта, могли быть сфальсифицированы. В то же время компания “Бэскит”, первоначально обследовавшая дом, отвергает такие претензии.

Как сообщает “Фонтанка”, 9 января суд все-таки удовлетворил ходатайство градозащитников. По словам члена ВООПИиК Анны Капитоновой, процедура выдачи разрешения на строительство торгово-офисного центра в настоящий момент остановлена.