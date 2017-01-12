12 Январь, 2017


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Исаакиевский собор останется в собственности Петербурга

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Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Исаакиевский собор
Фото: pixabay.com

Исаакиевский собор будет передан РПЦ на условиях безвозмездного пользования. По информации “Делового Петербурга”, храм останется в собственности города. “Его юридический статус не меняется”, – сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Таким образом, даже при передаче храма РПЦ расходы по реставрации Исаакиевского собора будет нести город. Вице-губернатор также уточнил, что при невыполнении церковью условий договора, контракт на пользование будет расторгнут.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что храм будет передан РПЦ. При этом обязательства по содержанию собора лягут на церковь. Глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега в интервью “Коммерсант.ru” уточнила, что содержание собора и его реставрация – это разные вещи.

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