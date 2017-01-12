12 Январь, 2017


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В Петербурге построят ТРК с океанариумом

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Проект признан стратегическим для города на Неве.

Океанариум
Фото: pixabay.com

Через пять лет на проспекте Славы должен появиться многофункциональный торгово-развлекательный центра с океанариумом. На сайте Комитета по инвестициям этот проект называется стратегическим для Петербурга.

Вместе с океанариумом будет построен и Центр океанографии и морской биологии. Вместе они займут площадь в 24,2 тысячи квадратных метров. В океанариуме сразу смогут находиться 750 человек. А пропускная способность экстремальной зоны составит 15 тысяч человек в сутки.

Вместе с океанариумом и Центром океанографии и морской биологии в одном здании торгово-развлекательного комплекса расположатся фуд-корт, торговые залы и кинотеатр. Инвестором проекта выступит ООО “Оптима”. Объем инвестиций должен составить около 15 миллиардов рублей.

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