В Петербурге построят ТРК с океанариумом

Проект признан стратегическим для города на Неве.

Через пять лет на проспекте Славы должен появиться многофункциональный торгово-развлекательный центра с океанариумом. На сайте Комитета по инвестициям этот проект называется стратегическим для Петербурга.

Вместе с океанариумом будет построен и Центр океанографии и морской биологии. Вместе они займут площадь в 24,2 тысячи квадратных метров. В океанариуме сразу смогут находиться 750 человек. А пропускная способность экстремальной зоны составит 15 тысяч человек в сутки.

Вместе с океанариумом и Центром океанографии и морской биологии в одном здании торгово-развлекательного комплекса расположатся фуд-корт, торговые залы и кинотеатр. Инвестором проекта выступит ООО “Оптима”. Объем инвестиций должен составить около 15 миллиардов рублей.