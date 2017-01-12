Петербург может накрыть снегопад

Главный синоптик города призвал готовить сани и “ватрушки”.

В своем аккаунте в соцсети Facebook главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о надвигающемся снегопаде.

Над изображением гигантских сугробов синоптик написал: “Хорошее фото. В городе снова стало серо и мрачно, но в ближайшие дни ждем снег. Завтра поменьше, в субботу ПОБОЛЬШЕ, т. ч. можно готовить санки и ватрушки.”

Тем временем сервис “Яндекс.Погода” показывает, что в городе до конца недели ожидается “небольшой снег”. Температура воздуха при этом колеблется от -2 до +2 градусов по Цельсию.