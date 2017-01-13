На Исполкомской восстановили теплосеть

Из-за ее прорыва в четверг провалился асфальт.

13 января, в пятницу аварийные службы завершили ремонт трубы, которая накануне дала течь. Как сообщили в “Теплосети Санкт-Петербурга”, работы выполнены с опережением срока. Жители близлежащих домов получают горячую воду и отопление в полном объеме.

Накануне, в четверг, 12 января, у дома 5 по Исполкомской улице оказалась повреждена труба диаметром 250 мм. В результате у пешеходного перехода рядом с Конной улицей провалился асфальт, а 10 домов и шесть производственных помещений были лишены полноценного отопления.