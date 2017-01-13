Контроль уборки дворов усилен из-за изменений в погоде

Снег и гололедица могут потребовать дополнительных усилий по приведению в порядок придомовых территорий.

Облачная погода, надвигающиеся снег и метель в Петербурге – все это побудило Жилищный комитет усилить контроль по уборке дворов. Снегопад и гололедица вынудили отправить на очистку внутриквартальных территорий 7120 дворников, 512 тракторов и другую технику.

Представители Жилищного комитета проводят выезды в районы города для проверки результатов уборки снега и льда. Обратиться с жалобой в комитет можно по телефону: 710-44-54. После этого адреса могут быть включены в ежедневные маршруты проверяющих.