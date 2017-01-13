13 Январь, 2017


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Союз музеев отрицательно отнесся к передаче Исаакия РПЦ

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Музейные работники видят в передаче Исаакиевского собора ликвидацию музея.

Исаакиевский собор
Фото: pixabay.com

Против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Петербургский Союз музейных работников. Там грядущие изменения назвали уничтожением музея. “Работа любого музея – это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации”, – говорится в заявлении президиума Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленобласти.

 В Союзе музейных работников высказали надежду, что в Смольном серьезно отнесутся к сложившейся ситуации. По мнению Союза, администрация Петербурга и Русская православная церковь могут найти решение вопроса, не заводя ситуацию в тупик.
Напомним, что правительство Санкт-Петербурга хочет отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49 лет. При этом юридически памятник останется в собственности города.
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