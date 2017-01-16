16 Январь, 2017


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На Банковском мосту продолжается демонтаж грифонов

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Скульптуры снимают с постаментов и отправляют в реставрационную мастерскую.

Банковский мост
Фото: youtube.com

Грифоны простояли на мосту 200 лет и никогда его не покидали. Сейчас в связи с восстановлением скульптур и самого банковского моста их перевозят в реставрационную мастерскую.

Решение о демонтаже грифонов было принято до Нового года, но из-за необходимости дополнительных расчетов их начали снимать только в 2017 году.

На скульптурах ликвидируют потертости, покроют позолотой, восстановят окрасочный слой. Обратно на место скульптуры вернут к чемпионата футболу 2018 года.

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