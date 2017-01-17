На время закрытия “Лесной” запустят автобусный маршрут

С 28 января вместо станции метрополитена пассажиры смогут воспользоваться специально запущенным наземным транспортом.

“Лесная” закроется на ремонт 28 января, и с этого времени начнет курсировать автобус № 1МА. дополнительный транспорт будет ездить от метро “Выборгская” до метро “Лесная”.

Маршрут следования автобуса от “Выборгской” включает улицу Смолячкова, Лесной проспект и Кантемировскую улицу. От “Лесной” автобус пройдет по улицам Кантемировский и Харченко, по 1-му Муринскому, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова.

В будни планируется запустить семь автобусов, которые будут двигаться с интервалом 8-13 минут в “час пик”. Также на прилегающих к метро маршрутах усилится движение трамвая № 61 и троллейбуса № 31.