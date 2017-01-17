17 Январь, 2017


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В 2016 году продажи “Группы ЛСР” выросли почти на треть

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Новости
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В Петербурге показатели компании за прошлый год продемонстрировали стабильность по отношению к показателям 2015 года.

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Изображение: pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе “Группы ЛСР”, в Петербурге в 2016 году компания заключила 7 тыс. контрактов на продажу 386 тыс. кв. м недвижимости. В Москве компания заключила 3,1 тыс. контрактов на продажу 193 тыс. кв. м недвижимости.

Стоимость всех контрактов “Группы ЛСР” за 2016 год составила 70,6 млрд рублей, что на 29% больше, чем в 2015 году. В 2017 году компания планирует ввести в эксплуатацию 616 тыс. кв. м в Петербурге, 230 тыс. кв м в Москве и 48 тыс. кв. м в Екатеринбурге.

 

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