18 Январь, 2017


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Из-за прорыва трубы в зоне аварии оказались 60 домов Калининского района

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Новости
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Движение по проспекту Мечникова перекрыто, подача воды в домах производится по резервной схеме.

Прорыв на Замшиной улице
Фото: vk.com/spb_today

На Замшиной улице рядом с домом 74 утром в среду произошел прорыв трубы с кипятком. В результате 60 прилегающих домов пришлось перевести на резервную схему. По информации АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”, ремонт магистрали может продлиться до восьми часов вечера.

Пар от воды создал плохую видимость и проспект Мечникова перекрыли. Об этом говорят очевидцы в соцсетях. Кроме того, вода вылилась на дорогу. После того, как она остынет, это может привести к обледенению проезжей части.

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