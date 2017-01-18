Из-за прорыва трубы в зоне аварии оказались 60 домов Калининского района

Движение по проспекту Мечникова перекрыто, подача воды в домах производится по резервной схеме.

На Замшиной улице рядом с домом 74 утром в среду произошел прорыв трубы с кипятком. В результате 60 прилегающих домов пришлось перевести на резервную схему. По информации АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”, ремонт магистрали может продлиться до восьми часов вечера.

Пар от воды создал плохую видимость и проспект Мечникова перекрыли. Об этом говорят очевидцы в соцсетях. Кроме того, вода вылилась на дорогу. После того, как она остынет, это может привести к обледенению проезжей части.