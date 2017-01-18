18 Январь, 2017


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ЖК “Ленинский парк” могут сдать к концу марта

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О вводе долгостроя в эксплуатацию весной этого года сообщил Смольный.

Кран
Фото: pixabay.com

В пресс-службе вице-президента Игоря Албина заявили, что два корпуса ЖК “Ленинский парк” компании “Город” будут введены в строй в марте 2017 года.

Сообщается, что возведение корпусов на Ленинском проспекте, рассчитанных на 2 000 квартир, идет согласно графику. Уже монтируются инженерные сети, а также началась отделка квартир и парадных.

Незадолго до заявления Смольного, в начале января, дольщики компании “Город” провели акции, во время которых они пожаловались на низкие темпы финансирования и строительства жилого комплекса.

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