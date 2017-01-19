Госстройнадзор дал разрешение на строительство гостиницы на Лиговском

Строительство одобрено после ознакомления с документами заявителя и проверки их на соответствие законодательству.

Здание гостиницы должно быть построено на участке, примыкающем к объекту культурного наследия регионального значения “Чугунолитейный и механический завод Ф.К.Сан-Галли”.

Госстройнадзор рассмотрел предоставленные заявителем – ЗАО “Лиговский 54” – документы на строительство и выдал положительное заключение.

В рамках строительных работ конструкции находящегося на участке здания, не являющегося объектом культурного наследия, разберут, а затем при возведении гостиницы придадут ей вид, сохраняющий облик фасадов Лиговского проспекта.

Здание высотой от четырех до восьми этажей с подземным этажом будет занимать площадь 19 838,5 кв м. В гостиничном комплексе для размещения постояльцев запланирован 191 номер.