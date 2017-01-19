Поезд Кубка конфедераций вышел на пятую линию метро Петербурга

Представители руководства города и страны стали первыми пассажирами брендированного состава.

В петербургской подземке появился поезд метро с оформлением, посвященным Кубку конфедераций – 2017. Первыми пассажирами состава стали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, официальный посол Кубка конфедераций в России, народный артист России Василий Герелло и экс-вратарь ФК “Зенит” и сборной России Вячеслав Малафеев.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, новый поезд станет курсировать по пятой линии метрополитена в течение 6 месяцев. Церемония вывода на линию состоялась на станции “Крестовский остров”. Именно на расположенном там футбольном стадионе с 17 июня по 2 июля пройдет Кубок конфедераций 2017.