19 Январь, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Поезд Кубка конфедераций вышел на пятую линию метро Петербурга

Дата:
Новости
Оставить комментарий

Представители руководства города и страны стали первыми пассажирами брендированного состава.

Метро
Фото: пресс-служба ГУП “Петербургский метрополитен”

В петербургской подземке появился поезд метро с оформлением, посвященным Кубку конфедераций – 2017. Первыми пассажирами состава стали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, официальный посол Кубка конфедераций в России, народный артист России Василий Герелло и экс-вратарь ФК “Зенит” и сборной России Вячеслав Малафеев.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, новый поезд станет курсировать по пятой линии метрополитена в течение 6 месяцев. Церемония вывода на линию состоялась на станции “Крестовский остров”. Именно на расположенном там футбольном стадионе с 17 июня по 2 июля пройдет Кубок конфедераций 2017.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X