Autodesk и “АСЭ” подписали соглашение по BIM

Компания из структуры “Росатома” будет использовать информационное моделирование при строительстве промышленных объектов.

Разработчик технологий информационного моделирования (BIM) Autodesk и компания “АСЭ” из структуры “Росатома” подписали соглашение о применении BIM. Компании отработают совместные действия на атомной электростанции, а затем подведут итог и тиражируют наработанный опыт.

Решения Autodesk и технологии Multi-D, продукта, созданного “АСЭ”, упрощают проектирование, строительство и использование промышленных объектов. Multi-D эксперты оценивают как реализацию принципов BIM уровня 3 и выше. С ее помощью ЕРС-компании смогут усовершенствовать свою работу.