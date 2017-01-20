20 Январь, 2017


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Autodesk и “АСЭ” подписали соглашение по BIM

Дата:
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Компания из структуры “Росатома” будет использовать информационное моделирование при строительстве промышленных объектов.

Компьютер
Фото: pixabay.com

Разработчик технологий информационного моделирования (BIM) Autodesk и компания “АСЭ” из структуры “Росатома” подписали соглашение о применении BIM. Компании отработают совместные действия на атомной электростанции, а затем подведут итог и тиражируют наработанный опыт.

Решения Autodesk и технологии Multi-D, продукта, созданного “АСЭ”, упрощают проектирование, строительство и использование промышленных объектов. Multi-D эксперты оценивают как реализацию принципов BIM уровня 3 и выше. С ее помощью ЕРС-компании смогут усовершенствовать свою работу.

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