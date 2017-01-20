20 Январь, 2017


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ЖК “Каменка” планируют сдать в марте 2017 года

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Новости
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О сроках сдачи проблемного объекта группы “СУ-155” сообщили в городском комитете по строительству.

ЖК "Каменка"К 25 февраля строители должны устранить замечания по 7 корпусу жилого комплекса “Каменка”. В это же время закончится монтаж и пусконаладка лифтов. Это позволит получить в начале марта заключение о соответствии объекта требованиям техрегламентов и ввести его в эксплуатацию.

ЖК “Каменка” должны были сдать до конца 2016 года, однако работы не были завершены. Сейчас помимо долгостроя компании “СУ-155” заканчивают возводить и жилой комплекс “Новая Каменка” генподрядчика “СПК-А”. В нем устанавливают окна и монтируют железобетонны панели.

Полностью жилые объекты компании “СУ-155”, санатором которого является банк “Российский капитал”, планируется достроить к концу 2018 года. Окончания строительства ждут несколько десятков тысяч дольщиков и пайщиков.

Подробнее о новостройках Каменки в “Исследованиях микрорайона”.

Исследование микрорайона

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