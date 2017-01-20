20 Январь, 2017


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Выросла цена контракта на строительство депо “Южное”

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Седьмое по счету электродепо Петербургского метрополитена построят за 5,5 млрд рублей.

Депо "Южное"Цена контракта на достройку депо “Южное” увеличилась до 5,5 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Сумма разбита на два года, а конкурс должны назначить в ближайшее время. Состояние объекта, генподрядчиком строительства которого до последнего времени был “Трансстрой”, находится в пятидесятипроцентной готовности.

Предыдущая цена контракта была на 1,82 млрд рублей меньше, но ее пришлось увеличить из-за того, что не учитывались затраты на закупку оборудования. По крайней мере, так объяснили рост цены в пресс-службе заказчика – Дирекции транспортного строительства. Основным претендентом на достройку депо “Южное” в настоящий момент считается ОАО “Метрострой”.

 

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