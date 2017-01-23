23 Январь, 2017


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Масштабы строительства в Минобороны сравнили с послевоенным временем

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Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Военное строительство
Фото: pixabay.com

Около 2 тысяч крупных объектов специального и социального назначения сейчас строится военными практически одновременно. Об этом замминистра обороны РФ Тимур Иванов рассказал в интервью газете “Коммерсант”.

Он сравнил объемы строительства с послевоенным периодом. К числу возводимых сейчас сооружений относятся объекты причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, военные городки, медицинские учреждения, дома, школы, детсады и училища.

В 2016 году на счету Миноброны оказалось 2,5 тысяч построенных объектов площадью 2,7 миллионов квадратных метров. Вместе с субподрядчиками численность принимавших в работах строителей достигла 40 тысяч человек.

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