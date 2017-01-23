Более 1 млн ипотечных кредитов планируется выдать в 2017 году

Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться из-за замедления инфляции до 5,4%.

За 11 месяцев 2016 года в России выдано 753 тыс. ипотечных кредитов на 1,3 трлн рублей. По данным АИЖК, это на 11% больше, чем за 2015 год.

В ноябре 2016 года ставка выдачи снизилась до 12,2%. При этом ипотечных кредитов было выдано на 22% больше, чем в ноябре 2015 года.

Замедление инфляции до 5,4% может привести к дальнейшему снижению ключевой ставки и росту ипотечного кредитования. Так, в 2017 году может быть выдано более 1 млн кредитов на сумму 1,8 трлн рублей.