23 Январь, 2017


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Росреестр открыл доступ к двум сервисам

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Они были доработаны в соответствии с новым законодательством.

Росреестр
Скриншот: rosreestr.ru

Первоначальные технологические проблемы были устранены, и сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) начал свою работу. По данным CNews, одновременно с ним на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии заработал сервис предварительной записи на прием документов.

Сделки купли-продажи по новым правилам в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» должны были начаться с 1 января. Однако, как сообщает “Деловой Петербург”,  онлайн-сервис был недоступен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуация, заявлял, что работа ведется.

Сейчас работа онлайн-сервисов возобновилась. Воспользоваться ими могут собственники, риелторы, нотариусы, застройщики, банкиры и другие заинтересованные лица.

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