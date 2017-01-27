С 1 февраля начнется прием заявок на “дальневосточный гектар” от всех желающих

Сделать это можно будет в любом многофункциональном центре России.

Оформление заявки будет происходить через федеральную информационную систему “НаДальнийВосток.РФ” с 1 февраля. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, сделать это можно будет во всех многофункциональных центрах России (МФЦ).

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, система “НаДальнийВосток.РФ” позволяет оформить земельный участок без административных барьеров. Для освоения гектара можно получить грант на ведение фермерства, квоту на древесину для строительства собственного дома, микрозайм, лизинг сельхозтехники и другие инструменты.

Программа по получению “дальневосточного гектара” начала работу 1 июня прошлого года. На первом этапе в ней могли принять участие жители дальневосточных регионов. 1 февраля 2017 года стартует второй этап, на котором проект доступен всем гражданам РФ. На данный момент свои заявки на “дальневосточный гектар” уже подали более 30 тысяч человек.