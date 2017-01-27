В Госдуме обсудят продление бесплатной приватизации жилья

Действие новых сроков законопроекта будет относиться к отдельным категориям граждан.

Обсуждение продления сроков бесплатной приватизации жилья до 1 января 2020 года связано с рекомендацией профильного комитета по жилищной политике. Однако, как сообщает Regnum, речь идет не обо всех гражданах, а лишь об их отдельных категориях.

Например, к их числу относятся граждане, проживающие на территориях Республики Крым и города Севастополя. Сюда же входят граждане, подлежащие переселению из многоквартирных домов, которые до 1 января 2012 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Продлить приватизацию могут для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты, также, предлагают включить в список “старых очередников”, которых приняли на учет до 1 марта 2005 года. Ввиду долгого ожидания получения жилья они могут остаться без права оформить его в собственность, поскольку срок бесплатной приватизации жилья должен истечь 1 марта 2017 года.