28 Январь, 2017


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МЧС предупреждает о гололедице и тумане на дорогах

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В выходные в Петербурге будет скользко, а видимость значительно ухудшится.

Уборка льда
Фото: vk.com/spb_today

Туман и гололед прогнозируют синоптики в эти выходные. На дорогах, по информации ГУ МЧС по Петербургу, будет скользко. Спасатели просят водителей по возможности сократить поездки на личных авто или быть крайне внимательными при движении.

Ситуация осложняется плотным туманом, который также ожидается в ближайшие дни. Поэтому автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам быть осторожными не только при переходе дороги, но и на тротуаре.

По данным “Яндекс.Погоды”, в субботу и воскресение в Петербурге ожидается температура от +1 до +4 градусов, дождь со снегом и юго-западный ветер до 2,4 м/с.

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