45 улиц в Петербурге получили имена

Получившие названия проезды расположены в 5 районах города.

Постановление о присвоении улицам имен 31 января 2017 года подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как сообщает “Фонтанка”, Амбарная улица появилась между площадью Александра Невского и Херсонской улицей, Царицынским назван проезд между мойкой и каналом Грибоедова, Банным переулком – проезд между Фонтанкой и Загородным проспектом.

В числе других проездов, получивших имена – улица Ивана Зубкова, названная в честь создателя блокадной железнодорожной трассы, а также Гумилевская улица. При присвоении имен этим и другим улицам, которых всего 45, учтены решения топонимической комиссии.