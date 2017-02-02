03 Февраль, 2017


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45 улиц в Петербурге получили имена

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Получившие названия проезды расположены в 5 районах города.

Название улицы
Фото: pixabay.com

Постановление о присвоении улицам имен 31 января 2017 года подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как сообщает “Фонтанка”, Амбарная улица появилась между площадью Александра Невского и Херсонской улицей, Царицынским назван проезд между мойкой и каналом Грибоедова, Банным переулком – проезд между Фонтанкой и Загородным проспектом.

В числе других проездов, получивших имена – улица Ивана Зубкова, названная в честь создателя блокадной железнодорожной трассы, а также Гумилевская улица. При присвоении имен этим и другим улицам, которых всего 45, учтены решения топонимической комиссии.

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