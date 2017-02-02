В России не продлят господдержку ипотеки

Окончательное решение об этом принято на уровне правительства.

О том, что госсубсидирование ипотеки в России не будет продлено, первый вице-премьер Игорь Шувалов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания главы страны с членами правительства.

Как сообщает “БН-Газета”, такое решение продиктовано стабилизацией на финансовом рынке и низкой инфляцией. Вице-премьер выразил надежду, что в течение 2017 года наряду с понижением ключевой ставки процентные ставки Сбербанка, ВТБ 24 и других банков будут снижаться, и ипотека станет доступнее для россиян.

Программа субсидирования ипотечных ставок была запущена для новостроек весной 2015 года. Это было сделано в связи с резким удорожанием коммерческой ипотеки вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года.