В Петербурге может появиться наземное метро

Новую концепцию планируется реализовать по аналогии с Московским центральным кольцом.

На совещании под председательством вице-президента ОАО “РЖД” Петра Кацыва и вице-губернатора Петербурга Игоря Албина обсуждали новый проект петербургского метро. Как сообщает “Петербургский дневник”, новая ветка может проходить не под землей, а над ней.

Функции открытого метро в Северной столице будут похожи на функции кольцевой линии метро в Москве. Новая линия позволит соединить скоростными маршрутами районы города. Ее также интегрируют в систему метрополитена и линий пригородных поездов.

По информации издания, для реализации проекта “Открытое метро Санкт-Петербурга” требуется подготовка технико-экономического обоснования и согласование всех необходимых вопросов с городскими властями.