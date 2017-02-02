03 Февраль, 2017


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В Петербурге может появиться наземное метро

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Новую концепцию планируется реализовать по аналогии с Московским центральным кольцом.

Фото: ГУП “Петербургский метрополитен”

На совещании под председательством вице-президента ОАО “РЖД” Петра Кацыва и вице-губернатора Петербурга Игоря Албина обсуждали новый проект петербургского метро. Как сообщает “Петербургский дневник”, новая ветка может проходить не под землей, а над ней.

Функции открытого метро в Северной столице будут похожи на функции кольцевой линии метро в Москве. Новая линия позволит соединить скоростными маршрутами районы города. Ее также интегрируют в систему метрополитена и линий пригородных поездов.

По информации издания, для реализации проекта “Открытое метро Санкт-Петербурга” требуется подготовка технико-экономического обоснования и согласование всех необходимых вопросов с городскими властями.

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