Ставки по ипотеке находятся на уровне 2014 года

Об этом сообщают в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию.

В 2016 году выдача ипотечных кредитов гражданам России по сравнению с 2015 годом выросла почти на 30%, достигнув 1,475 трлн руб. По прогнозам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), в 2017 году выдача ипотеки может достигнуть рекордных показателей.

Средняя ставка по ипотечным кредитам за год снизилась до 12,6 %, если сравнивать с 13,35% в 2015 году. По мнению АИЖК, это подтверждает, что ставки оказались на уровне 2014 года. Агентство также отмечает, что на 1 декабря 2016 года задолженность с задержкой 90 дней соответствует 2,8 %.