В Петербурге построят парк РПЦ, несмотря на ФАС

Музей “Россия – моя история” планируется возводить в Московском районе.

На сайте госзакупок появились данные о заключении контракта на строительство музея, экспозиция которого подготовлена Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов под руководством епископа Тихона (Шевкунова).

Как сообщает РБК, это сделано, несмотря на то, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала аннулировать конкурс на выбор подрядчика строительства музейного комплекса.

Одной из причин этого стала жалоба ООО “Профсервис”. В ней отмечается, что АО “Центр выставочных и музейных проектов” неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы.

В соответствии с документами конкурса общая площадь музейного парка на Бассейной улице составляет 15 тыс. кв. м. В проект комплекса входят выставочные пространства, кинотеатры, помещения для проведения мероприятий, зона общепита, служебные и административные кабинеты. Сдать парк РПЦ, который финансируется из бюджета Петербурга, запланировано в 2018 году.