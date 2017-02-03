Разводные мосты отремонтировали на 70%

На переправах Петербурга организованы межнавигационные работы.

Большинство мостов, на которых ведется ремонт, готовы к эксплуатации на 70%. Как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), восстанавливаются гидравлические механизмы, налаживается электроснабжение, ремонтируются системы освещения.

Межнавигационные работы на переправах проводятся не только для устранения возникших неполадок, но и в целях полноценной и безопасной эксплуатации мостов Петербурга в период их разводки. В КРТИ уверены, что к началу навигации 2017 года все мосты будут готовы на 100%.