03 Февраль, 2017


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Разводные мосты отремонтировали на 70%

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На переправах Петербурга организованы межнавигационные работы.

Благовещенский мост
Фото: vpiter.com

Большинство мостов, на которых ведется ремонт, готовы к эксплуатации на 70%. Как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), восстанавливаются гидравлические механизмы, налаживается электроснабжение, ремонтируются системы освещения.

Межнавигационные работы на переправах проводятся не только для устранения возникших неполадок, но и в целях полноценной и безопасной эксплуатации мостов Петербурга в период их разводки. В КРТИ уверены, что к началу навигации 2017 года все мосты будут готовы на 100%.

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