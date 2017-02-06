06 Февраль, 2017


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В субботу дольщики ГК “СУ-155” провели митинг

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Планировалось, что акция пройдет в нескольких городах России .

По данным организаторов, в акции намеревались принять участие обманутые дольщики Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Костромы, Тулы, Обнинска, Нижнего Новгорода.

В планы митингующих входило обращение к Президенту РФ Владимиру Путину и в Счетную Палату РФ из-за недовольства темпами строительства объектов обанкротившегося застройщика “Су-155”.

Из числа требований к городским властям, которые выдвинули дольщики, митингующие выделили обеспечение 75 квартала ЖК «Новая Каменка» питьевой водой и строительство подъездных дорог.

Всего митинг в Петербурге в сквере на Загородном проспекте собрал около 70 участников. Акция завершилась без происшествий.

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