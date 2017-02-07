Цены на жилье в Петербурге изменились

Вторичная недвижимость оказалась дороже первичной всего на несколько тысяч рублей.

Изменение цен на недвижимость зафиксировали агентства Петербурга и профильные масс-медиа. Как сообщает “Деловой Петербург”, КЦ “Петербургская недвижимость” определила площадь появившихся в продаже новых квартир: в Петербурге это 221,3 тысяч кв. м в девяти объектах, а в Ленобласти – 77,4 тысяч кв. м. в шести объектах.

Тем временем в ГК “БН” посчитали среднюю стоимость одного квадратного метра. Выяснилось, что в январе средняя цена за 1 кв. м в новостройке Петербурга достигла 101 тысячи рублей. Вторичное жилье оказалось дороже первичного всего на несколько тысяч. Его средняя цена составила 106 тысяч рублей за 1 кв. м.