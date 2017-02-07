07 Февраль, 2017


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КС рассмотрит законность поправок в Градостроительный кодекс

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Новости
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Запрос об этом поступил от депутатов петербургского парламента.

Правосудие
Фото: pixabay.com

Поправки в Градостроительный кодекс закрепляет ряд полномочий, принадлежащих законодательным органам, за исполнительной властью. Как сообщает ИА REGNUM, Законодательное собрание просит признать неконституционнымми статьи, по которым в кодекс внесли поправки.

Изменения в Градостроительном кодексе появились в 2014 году. В результате Правила землепользования и застройки в Москве и Петербурге утверждают не парламенты, а высшие исполнительные органы. Депутаты считают, что нарушается конституционный принцип разделения властей, а также равноправие субъектов.

Поданный в Конституционный суд РФ запрос рассматривается сегодня, 7 февраля. Председательствует на заседании глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

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