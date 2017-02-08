На рынке коммуналок появился новый тренд

Информацию об этом озвучили участники круглого стола Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Особенностью нового тренда стала проведение воды и газа в отдельную комнату в коммунальной квартире. По данным “Бюллетеня недвижимости”, гендиректор АН “Невский простор” Александр Гиновкер описал происходящее, как позиционирование комнаты в качестве квартиры-студии.

С другой стороны, эксперт подчеркивает, что мало кто получает разрешение на такую перепланировку. Поэтому к подобным предложениям нужно относиться осторожно. Одной из причин появления нового тренда участники встречи посчитали снижение спроса на покупку комнат и рост интереса к квартирам-студиям.