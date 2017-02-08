08 Февраль, 2017


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На рынке коммуналок появился новый тренд

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Информацию об этом озвучили участники круглого стола Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Комната
Фото: pixabay.com

Особенностью нового тренда стала проведение воды и газа в отдельную комнату в коммунальной квартире. По данным “Бюллетеня недвижимости”, гендиректор АН “Невский простор” Александр Гиновкер описал происходящее, как позиционирование комнаты в качестве квартиры-студии.

С другой стороны, эксперт подчеркивает, что мало кто получает разрешение на такую перепланировку. Поэтому к подобным предложениям нужно относиться осторожно. Одной из причин появления нового тренда участники встречи посчитали снижение спроса на покупку комнат и рост интереса к квартирам-студиям.

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