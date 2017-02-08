В высокий сезон отели Петербурга были заняты почти полностью

Эксперты компании GWA Sawyer отмечают, что в большинстве гостиниц города было трудно найти свободные места.

По данным исследований средний показатель заполняемости отелей Петербурга по итогам прошлого года составил 68%. Причем гостиницы международных операторов продемонстрировали загрузку 73-75%. Кроме того, минимум свободных мест могли предложить даже хостелы и апартаменты с посуточной арендой.

Как сообщает “РИА Недвижимость”, большой приток туристов в высокие сезоны сделал Петербург лидером рейтинга самых посещаемых городов страны. В 2016 году в нем побывало 7,1 миллиона гостей. В их числе иностранные туристы, доля которых по сравнению с 2015 годом увеличилась до 3 миллионов человек.