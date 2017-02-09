“Санкт-Петербург” может выдать метрополитену деньги на вагоны

Их планируется купить для Невско-Василеостровской линии.

Кроме банка “Санкт-Петербург” на участие в открытом аукционе на предоставление кредитной линии для ГУП “Петербургский метрополитен” практически никто не заявился. Размер заявки, как сообщают “Ведомости”, составил 10,4 млрд рублей. Она будет рассмотрена до 9 февраля. При положительном решении основной долг предприятие должно погасить до апреля 2021 года.

На деньги, которые могут быть выделены банком, планируется закупить 27 составов метро для Невско-Василеостровской линии. Поставщиком поездов, в каждом из которых по шесть вагонов, является выигравший осенью конкурс Октябрьский электровагоноремонтный завод. Цена контракта составляет 13,4 млрд рублей. 3 млрд планирует добавить администрация Петербурга.