Из-за новых требований к высоткам расходы девелоперов увеличатся

Вступившие в силу правила в сфере высотного строительства вводят новые условия, которые необходимо соблюдать.

К числу новых правил для высотного строительства, вступивших в силу в начале февраля, относится монтаж 4 лифтов в домах выше 20 этажей, согласование с Москвой проектов домов выше 75 метров, а также расстояние до ближайшей пожарной части не более двух километров.

По словам директора по маркетингу и продажам компании “ЮИТ Санкт-Петербург” Екатерины Гуртовой, которые приводит “Бюллетень недвижимости”, новые правила заставят решать новые задачи. В частности, устройство лифтов потребует больше средств, а согласование проекта в столице займет время.

Свод правил в сфере строительства высотных зданий был разработан подведомственным Минстрою России ФАУ “Федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве”. Новые требования вступили в силу 4 февраля 2017 года.