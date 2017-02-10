Итоги конкурса на строительство жилья в Судебном квартале аннулированы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила результаты в связи с нарушениями в проведении конкурса.

Поводом для отмены результатов конкурса на строительство жилья для судей в Судебном квартале стала жалоба участника конкурса – ООО “ПСБ “Жилстрой”.

По данным РБК, в числе обнаруженных в результате жалобы нарушений оказались: отсутствие на сайте госзакупок проектно-сметной документации, неправильно установленные допуски саморегулируемых организаций в рамках требований к составу заявки и неверно определенный порядок ее оценки.

Из-за этого итоги конкурса, победителем которого стало ООО “Каскад-Энерго”, были отменены. Это не первый случай отмены результатов конкурса, связанного с кварталом судей. Накануне были аннулированы итоги конкурса на строительство здания Верховного суда и Дворца танцев, который выиграло ООО “УК Кредо”.

По плану административные здания, жилье для судей и Дворец танца должны расположиться на площади 10 га. Строительство должно завершиться к 2020 году. Стоимость всего проекта составляет 36,6 млрд рублей.

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