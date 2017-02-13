13 Февраль, 2017


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10 000 зрителей протестировали стадион на Крестовском

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“Санкт-Петербург Арена” приняла первых гостей во время часового шоу.

"Санкт-Петербург Арена"
Фото: gov.spb.ru

FВ субботу, 11 февраля, на стадионе на Крестовском острове, который теперь называется “Санкт-Петербург Арена”, прошло торжественное открытие стадиона для зрителей.

По специальным билетам на арену, которая расположена по адресу: Футбольная аллея, 1, пришло около десяти человек. Они познакомились с интерьером стадиона и посмотрели часовое шоу.

В программе были представлены танцевальные и музыкальные номера, трюки из экстремальных видов спорта, а также мотошоу.

Среди выступивших перед собравшимися был и экс-вратарь “Зенита” Вячеслав Малафеев. Он поприветствовал публику, оставил автографы на нескольких мячах и бросил их на трибуны.

Следующее тестирование стадиона Смольный намерен провести 22 февраля. Планируется, что в этот раз в нем примут участие 30 тысяч человек.

В рамках тестирования “Санкт-Петербург Арены” организаторы проверяют навигацию, пропускную систему, скорость движения зрителей, продажу питания и сувенирной продукции.

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