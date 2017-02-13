У Исаакиевского собора состоялись две акции, посвященных передаче храма РПЦ

Верующие прошли вокруг храма крестным ходом, а противники передачи здания РПЦ окружили его кольцом.

В воскресенье, 12 февраля, вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход. Как сообщает “Фонтанка”, полиция насчитала около 1500 его участников. Мероприятие проводилось в поддержку передачи собора Русской православной церкви (РПЦ).

Вслед за ним состоялась акция протеста против передачи храма РПЦ, в которой, по данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти приняло участие около 1200 человек. Взявшись за руки, они прошли хороводом вокруг музея-памятника.

Во время крестного хода был задержан священник альтернативной церкви с плакатом против передачи храма РПЦ. Акция противников передачи музея церкви прошла без задержаний.

Напомним, что Исаакиевский собор планируют передать РПЦ до конца 2017 года. Губернатор Георгий Полтавченко сказал об этом как о решенном деле. Противники передачи предлагают провести по этому вопросу референдум.

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