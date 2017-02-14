Зачем вам ипотека и почему сейчас самое время?

Вы наверняка думали, что сейчас перед вами возникнет замечательный и ловко написанный текст, наполненный мнениями ведущих экспертов, которые просто и понятно расскажут о текущей финансовой ситуации в стране, и дадут несколько крайне ценных советов.

Но у нас есть кое-что получше!

18 февраля мы устраиваем для вас «Ипотечную субботу».

В этот день в одном месте соберутся представители строительной компании ЮИТ и наших банков-партнеров – Сбербанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург. Они не станут давать общих советов. Вместе с ними Вы сможете сравнить ипотечные программы разных банков, примерить их на конкретное приглянувшееся жилье, составить индивидуальную программу и получить скидку.

Для наших гостей будет организован кофе-брейк и экскурсия, а гостей помладше – будут ждать веселый аниматор.

Ждем вас в павильоне продаж жилого комплекса «Новоорловский»: г. Санкт-Петербург, Суздальское ш./ Новоорловская ул. с 11.00 до 17.00.

Приходите и оставайтесь с нами!

Подробности и регистрация на сайте: http://www.yitspb.ru/yit_spb/ipoteka/saturday