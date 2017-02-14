14 Февраль, 2017


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В новых кварталах может появиться больше детсадов, но меньше дорог

Дата:
Новости
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Это следует из итоговой версии нормативов градостроительного проектирования Петербурга.

Детский сад
Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Нормативы служат основой при расчете проектов планировки кварталов. Как сообщает “Фонтанка”, в новой версии нормативов градостроительного проектирования Петербурга застройщики просили уменьшить количество детсадов и школ. Таким образом они хотели снизить себестоимость строительства детсадов и школ, которое бюджет переложил на них.

Но Смольный, напротив, увеличил количество мест в детских садах с 55 до 61 места на 1 тысячу жителей. При этом ранее заявленное количество школ – 120 мест на 1 тысячу человек – осталось прежним. Одновременно комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) в 1,5 раза уменьшил число дорог: вместо 6 по 4 км на 1 кв. м многоэтажек и общественно-деловых кварталов.

В КГА разрабатывали нормативы в течение двух лет. Среди новшеств: спортплощадки для экстремального спорта в радиусе полиукилометра, велодорожки и размещение парковок в границах квартала. По мнению девелоперов, некоторые из пунктов наподобие увеличения числа детсадов, могут привести к удорожанию проектов и, как следствие, к более высокой цене для покупателя.

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