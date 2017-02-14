Петербургскую Капеллу частично отреставрировали

В обновленном здании восстановили интерьер вековой давности.

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга теперь выглядит почти так, как 130 лет назад. По информации “Петербургского дневника”, внутри здания, построенного по проекту архитектора Бенуа, восстановили историческую лестницу, а фасад обновили.

К числу перемен, которые произошли в Капелле, относятся переезд гардероба для посетителей Камерного зала с третьего этажа на первый и реконструкция входной группы. Внешне Капелла стала еще привлекательнее, а ее сотрудники подготовили для гостей книгу с фотографиями интерьеров и фактами из истории старейшего музыкального учреждения культуры России.