15 Февраль, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Девелопер из Казахстана построит в Петербурге жилые комплексы

Дата:
Новости
Оставить комментарий

Компания Build Investment Group построит в Петербурге дома общей площадью 230 тысяч кв. м.

Bi-Group
Скриншот: youtube.com

Два жилых комплекса “Лирика” и “Променад”, а также третий, который пока не имеет названия, будут построены у Обводного канала. По информации “Делового Петербурга”, строительство планируется завершить к 2019 году.

Девелопером выступает крупнейший застройщик в Казахстане – компания Build Investment Group (BI Group). Реализовать проекты в Петербурге она намерена с компанией Meridian Capital, которой принадлежат 3,5 га земельных участков недалеко от метро “Фрунзенская”

Кроме Петербурга, девелоперы из Казахстана планируют осуществить проекты в Москве, Екатеринбурге и ряде других городов-миллионников России.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X