Девелопер из Казахстана построит в Петербурге жилые комплексы

Компания Build Investment Group построит в Петербурге дома общей площадью 230 тысяч кв. м.

Два жилых комплекса “Лирика” и “Променад”, а также третий, который пока не имеет названия, будут построены у Обводного канала. По информации “Делового Петербурга”, строительство планируется завершить к 2019 году.

Девелопером выступает крупнейший застройщик в Казахстане – компания Build Investment Group (BI Group). Реализовать проекты в Петербурге она намерена с компанией Meridian Capital, которой принадлежат 3,5 га земельных участков недалеко от метро “Фрунзенская”

Кроме Петербурга, девелоперы из Казахстана планируют осуществить проекты в Москве, Екатеринбурге и ряде других городов-миллионников России.