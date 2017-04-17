Сегодня должны открыть выдачу пропусков на Крестовский остров

Документ позволит ездить по дорогам, где на время Кубка конфедераций ограничат движение.

Разрешение на движение по дорогам Крестовского острова должны начать выдавать с 17 апреля в центрах госуслуг “Мои документы”. Как сообщает “Петербургский дневник”, пропуск позволит жителям Крестовского острова передвигаться по его автодорогам в дни проведения Кубка конфедераций.

В список улиц, на которых ограничат движение 17 июня, 22 июня, 24 июня и 2 июля 2017 года, входят: Азовская ул., Батарейная ул., Белосельский пер., Бодров пер., ул. Вакуленчука, Велосипедная аллея, Вязовая ул., Гребная ул., наб. Гребного канала, Депутатская ул., пр. Динамо, Динамовская ул., Еленинская ул., Кемская ул., Кемский пер., Константиновский пер., Константиновский пр., Крестовский пр., Морской пр., наб. Мартынова, Ольгина ул., Петроградская ул., Рюхина ул., Северная дорога, Солнечная ул., Спортивная ул., Теннисная аллея, Футбольная аллея, Эсперов пер., Эсперова ул., Южная ул., Юризанская ул.