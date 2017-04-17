Top Banner_Благотворительный_фонд_Строим_Добро

18 Апрель, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Пиотровский опасается за архитектурный облик Петербурга

Опубликован:
Date:
in: Новости
Leave a comment

Директор “Эрмитажа” предложил внести проект судебного квартала в “Красную книгу” Петербуржца.

На заседании Всемирного клуба Петербуржцев его глава Михаил Пиотровский высказал опасения, которые у него вызывает проект строительства судебного квартала Петербурге.

– Я был членом жюри, которое выбрало проект, а это совсем другое вообще, – подчеркнул директор “Эрмитажа”. Как сообщает “РБК”, Пиотровский предложил внести последнюю версию проекта в “Красную книгу” петербуржца.

Напомним, что судебный квартал – комплекс зданий для Верховного суда РФ и театра Бориса Эйфмана, который должен быть построен на Петроградской стороне рядом с метро “Спортивная”.

Исследование микрорайона
Tags:

Подборка для Вас

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X