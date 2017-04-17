Пиотровский опасается за архитектурный облик Петербурга

Директор “Эрмитажа” предложил внести проект судебного квартала в “Красную книгу” Петербуржца.

На заседании Всемирного клуба Петербуржцев его глава Михаил Пиотровский высказал опасения, которые у него вызывает проект строительства судебного квартала Петербурге.

– Я был членом жюри, которое выбрало проект, а это совсем другое вообще, – подчеркнул директор “Эрмитажа”. Как сообщает “РБК”, Пиотровский предложил внести последнюю версию проекта в “Красную книгу” петербуржца.

Напомним, что судебный квартал – комплекс зданий для Верховного суда РФ и театра Бориса Эйфмана, который должен быть построен на Петроградской стороне рядом с метро “Спортивная”.